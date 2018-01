Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam casa do morto durante o velório

Homem de 68 anos morreu na quarta-feira.

16:34

A residência e o veículo de um homem de 68 anos, que morreu na quarta-feira em Elvas (Portalegre), foram assaltados, na noite passada, quando decorria o velório do falecido, disse esta sexta-feira fonte da PSP.



A mesma fonte indicou à agência Lusa que os assaltos ocorreram entre as 23h00 de quinta-feira e as 08h30 de hoje, na Rua Sacadura Cabral, no Bairro da Boa Fé, em Elvas, no distrito de Portalegre.



Segundo a polícia, o homem, aposentado da GNR, morreu na quarta-feira no Hospital de Santa Luzia, em Elvas, tendo o velório decorrido no dia seguinte, na freguesia de São Vicente e Ventosa, no concelho de Elvas.



O falecido vivia apenas com a mulher, que se deslocou para o velório em São Vicente e Ventosa, onde passou a noite, tendo o funeral decorrido hoje de manhã.



De acordo com a PSP, que investiga o caso, o assalto foi perpetrado através de arrombamento da porta de entrada da habitação, após escalamento de um muro, e o apuramento dos bens furtados só vai ser feito na presença da proprietária da residência.



A fonte policial referiu que a viatura do homem também foi remexida no seu interior.



O alerta para esta ocorrência, segundo a polícia, foi dado por um vizinho que estranhou o facto de a porta da casa estar aberta.