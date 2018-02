Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roubam cinco Mercedes numa noite

Por A.S. | 09:15

Cinco automóveis de marca Mercedes foram levados por assaltantes, segunda-feira de madrugada, no centro de Aveiro.



O alerta foi dado de manhã pelos proprietários, depois de se terem apercebido de que os carros já não estavam nos estacionamentos, em diferentes locais do centro da cidade, entre eles a zona da Forca e a rua Mário Sacramento.



A PSP de Aveiro está a investigar o crime e a tentar localizar os carros roubados, com matrículas entre os anos de 2013 e 2014.