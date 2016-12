Roubam cofre de 500 quilos e deixam fatura de picaretas

"Acho que era ao que eles vinham, mas ele está preso ao chão", afirmou Adriano Nunes. Dali, foram ao escritório e arrastaram para o exterior um cofre com cerca de 500 quilos, onde estava guardado dinheiro, cheques, tabaco e documentos. Ainda partiram vários móveis à passagem antes de abandonarem o posto.



Os assaltantes, que seriam três e se deslocavam numa carrinha branca, arrastaram e arrumaram um jipe que se encontrava em frente à loja para poderem aí colocar a sua carrinha. Depois, partiram a porta de vidro da entrada e, já lá dentro, destruíram o multibanco – ali colocado há um ano."Acho que era ao que eles vinham, mas ele está preso ao chão", afirmou Adriano Nunes. Dali, foram ao escritório e arrastaram para o exterior um cofre com cerca de 500 quilos, onde estava guardado dinheiro, cheques, tabaco e documentos. Ainda partiram vários móveis à passagem antes de abandonarem o posto.

Destruíram o sistema de videovigilância, desarmaram o alarme e assaltaram a loja de uma bomba de gasolina da BP, em Irivo, Penafiel, ontem de madrugada.Os assaltantes levaram um cofre com cerca de 500 quilos e uma caixa registadora e tentaram arrombar a caixa multibanco. Fugiram, deixando para trás um rasto de destruição, mas também um recibo de uma compra de ferramentas, entre as quais martelos e picaretas, realizada recentemente numa loja em Vila Nova de Gaia."Estou muito abalado com este assalto, levaram muita coisa e destruíram tudo o que tinha", lamentou aoAdriano Nunes, proprietário há 10 anos das bombas, que foram assaltadas pela primeira vez. O alerta foi dado perto das 04h00 por uma vizinha - mulher que, há cerca de duas semanas, foi esfaqueada pela ex-companheira do filho e que reside em frente ao posto de abastecimento.