Roubam Lamborghini ao empresário de Hulk

Carro de 400 mil euros foi levado da casa de Theodoro Fonseca, na Foz, e abandonado depois em Leça da Palmeira.

Por Aureliana Gomes e Tânia Laranjo | 11.07.17

O empresário de Hulk, antigo jogador do FC Porto, e principal acionista da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, não ganhou para o susto, na segunda-feira de manhã, quando foi atacado em casa por dois assaltantes armados e encapuzados. Roubaram-lhe um Lamborghini, modelo Aventador, avaliado em mais de 400 mil euros, um Smart e vários objetos do interior da casa.Tudo aconteceu por volta das 07h45, quando os dois homens entraram na casa, na rua Adriano Correia Oliveira, na Foz do Douro, no Porto, e ameaçaram com uma arma de fogo os proprietários - o empresário brasileiro e a mulher.Segundo a PSP, depois de entrarem, os assaltantes levaram, além dos dois carros, três televisões, dois computadores portáteis, vários troféus e roupa e fugiram nos carros que tinham acabado de roubar.O Lamborghini, de cor laranja, foi encontrado pouco depois, abandonado, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Foi levado para as instalações da Polícia Judiciária, onde foi alvo de perícias. Ainda segundo as autoridades, os indivíduos deslocaram-se até à habitação num carro de marca Fiat, roubado, que deixaram à porta da casa.Na fuga, deixaram, num descampado por trás da habitação, um televisor LCD e duas bicicletas. A Polícia Judiciária esteve na casa e nas imediações a recolher indícios que conduzam aos ladrões.abordou Theodoro Fonseca, que se mostrou indisponível para prestar qualquer informação.