Roubo armado a residencial perto da PJ em Lisboa

Assaltante acabou por fugir da residencial a pé para parte incerta.

Por J.T. | 09:59

Um homem, em plena luz do dia, invadiu no domingo a residencial Mar dos Açores, na rua Bernardim Ribeiro, nas imediações da sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.



Armado com uma pistola, o assaltante exigiu a um funcionário que estava na zona da receção todo o dinheiro da caixa, acabando por fugir com cerca de 200 euros.



O roubo teve lugar às 12h30, tendo o assaltante agido mesmo com a cara descoberta.



Acabou por fugir da residencial a pé para parte incerta e é agora procurado pelas autoridades.