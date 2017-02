Roubos de cobre em Setúbal alarmam comércio

Em 2016, no distrito de Setúbal e só na área de atuação da GNR, foram registadas 68 ocorrências do mesmo género.



Contactado pelo CM, o comando distrital de Setúbal da GNR diz ter apenas três ocorrências registadas, na zona de Azeitão, mas reconhece que possam existir mais pessoas lesadas que não fazem queixa.

Os comerciantes de Brejos de Azeitão, em Setúbal, estão preocupados com a recente vaga de roubos de cobre dos contadores de água. Em 24 horas, pelo menos seis locais numa rua junto à Estrada Nacional 10 foram alvo de roubo.Susana Coelho, proprietária de uma loja de artesanato da zona, foi uma das vítimas. "Cheguei à loja, vi que não tinha água e acabei por perceber que isso resultava do roubo do tubo do contador." A comerciante de Brejos de Azeitão mostra-se "indignada" pelo facto da grande maioria dos roubos terem ocorrido "numa zona de tanto movimento como a EN10".Poucos metros à frente da loja de artesanato de Susana Coelho está uma churrasqueira e uma barbearia que também foram alvo de roubo no mesmo dia, na passada quinta-feira.Em ambos os casos os proprietários não apresentaram queixa às autoridades, apesar de terem ficado com o negócio prejudicado durante algumas horas."Verificámos, logo pela manhã, que não tínhamos água e desconfiei. Só voltámos a poder trabalhar já muito perto da hora de almoço, o que normalmente não acontece", explicou ao CM Libânio Rossa, um dos comerciantes lesados.