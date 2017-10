Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roupa para vítimas de fogos já é suficiente em Oliveira do Hospital e Arganil

Câmara de Tábua pede voluntários para arrumar e organizar bens

Por Lusa | 19:10

A Câmara de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, pediu hoje para que seja suspensa a entrega solidário de roupa no concelho, na sequência dos incêndios.



Através de uma nota publicada pela autarquia e intitulada "Apelo Urgente", o município agradece ao "extraordinário" povo português e pede "encarecidamente que não envie mais vestuário para o Centro de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Oliveira do Hospital".



"Pedimos a todos os cidadãos que estejam disponíveis para colaborar que entrem em contacto com o Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), através dos n.º: 238 605 257 (direto GAV) ou 238 605 250 (geral da Câmara Municipal), por forma a saberem quais as reais necessidades".



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.



Câmara de Arganil também não quer mais roupa

Também a Câmara de Arganil pediu este sábado que os vários movimentos solidários não entreguem mais roupa no município, já que começa a ser um bem em "excesso".



O concelho de Arganil, em Coimbra, foi um dos mais atingidos pelos incêndios de domingo, que provocaram a morte a pelo menos 44 pessoas.



"Agradecemos todos os bens doados até ao momento no ponto de recolha da Cerâmica e pedimos, por favor, para não entregarem mais roupa, uma vez que os apoios nesse sentido têm sido imensos e começamos a entrar em excesso deste bem".



A autarquia apela, por outro lado, para a entrega de água, bens alimentares, produtos de higiene e comida para animais. Neste último caso, pede para se contactar previamente através do número 968 927 842.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.



Tábua pede voluntários para arrumar e organizar bens

A Câmara de Tábua apelou este sábado à população disponível para se dirigir para o pavilhão multiusos para ajudar a arrumar e organizar os bens oferecidos na sequência dos incêndios do passado domingo.



"Face à chegada de uma grande quantidade de bens, solicitamos à população com disponibilidade que se dirija ao Pavilhão Multiusos de Tábua para ajudar a arrumar e organizar os bens. Agradecemos desde já a solidariedade de todos", lê-se numa nota da autarquia.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.