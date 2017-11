Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roupeiro morre antes de treino no Trofense

Óbito foi declarado no local.

09:41

Fernando Souto, conhecido por ‘Mota’, roupeiro do Trofense, morreu, na manhã deste sábado, antes do início do treino da equipa sénior - que disputa o Campeonato de Portugal.



A vítima, de 54 anos, residente na Trofa, sentiu uma indisposição e, apesar dos esforços dos bombeiros da Trofa e de equipas médicas, acabou por não resistir.



O óbito foi declarado no local.



Fernando ‘Mota’, casado e com uma filha, levava duas épocas no clube.



"Ficará sempre no nosso coração", lê-se na página oficial do Trofense.