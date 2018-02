Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rua do centro do Porto "intransitável" devido a fuga de gás

Fuga provém aparentemente das caixas de distribuição dos contadores de gás de uma casa devoluta.

14:48

A rua de Santa Teresa, no centro do Porto, está desde as 14h00 deste sábado "intransitável", devido a uma "fuga de gás num edifício devoluto", aguardando-se a resolução do problema pelo piquete da empresa de abastecimento, revelou a PSP.



"Trata-se de uma situação de fuga de gás num edifício devoluto, aparentemente nas caixas de distribuição dos contadores de gás. Pelas 14h00, quando a PSP chegou ao local, foi decidido tornar a rua intransitável até à chegada do piquete da empresa de gás e à resolução do problema", disse fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.



A mesma fonte assegurou que não foi evacuado qualquer edifício daquela rua situada junto à praça Guilherme Gomes Fernandes, acrescentando que a situação, "sem alarme", deve ser resolvida "em breve", ao passo que o Batalhão de Sapadores do Porto indicou estar no local com quatro homens e uma viatura.



De acordo com os bombeiros Sapadores, o alerta para a situação foi dado pelas 13h 32, através de um telefonema que alertou para uma "fuga de gás".



Em causa está, de acordo com os Sapadores, o edifício do número 36 da rua de Santa Teresa, situada junto à praça Guilherme Gomes Fernandes, na zona dos Clérigos.