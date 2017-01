Rúben Cavaco quer receber indemnização

"Vamos aguardar o andamento do processo criminal. Esperamos também por uma iniciativa da família dos jovens iraquianos para que, mais uma vez, os danos ao Rúben Cavaco possam ser ressarcidos."



Augusto Santos Silva deixou ao critério do Ministério Público a decisão de facultar essas informações. O governante, no entanto, decidiu pôr termo às comunicações com o governo iraquiano, prometendo para o final da próxima semana uma decisão sobre o assunto. E o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse concordar com o Governo. Santana Maia Leonardo mostrou-se "tranquilo com esta decisão governamental".

O advogado do jovem que foi agredido em Ponte de Sor pelos filhos do embaixador iraquiano disse esta sexta-feira aoque o seu cliente não descarta o pedido na Justiça de uma indemnização aos agressores, caso o processo de levantamento de imunidade diplomática dos dois suspeitos não conheça qualquer avanço.Santana Maia Leonardo frisou que a prioridade da família de Rúben Cavaco é a "reparação dos danos" na sequência da agressão ocorrida a 17 de agosto numa rua de Ponte de Sor, de que os gémeos Haider e Ridha, filhos do embaixador iraquiano em Lisboa, são os principais suspeitos.Por isso, o jurista diz "valorizar" a decisão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que ontem anunciou ter enviado para a Procuradoria-Geral da República o pedido do governo iraquiano de mais informações sobre o levantamento de imunidade diplomática feito pelo Governo português.