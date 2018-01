Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Semedo em novo ataque na noite

Futebolista é acusado de ter agredido um homem com uma garrafa na cabeça.

Por Miguel Curado | 01:30

O ex-jogador do Sporting, Rúben Semedo, atualmente nos espanhóis do Villarreal, é suspeito de mais uma agressão na noite. Desta feita, o futebolista é acusado de ter agredido um homem com uma garrafa na cabeça, após uma discussão junto a uma discoteca de Valência.



Rúben Semedo foi constituído arguido por ameaças em duas situações com arma de fogo ocorridas em novembro. Os factos que desta vez são imputados a Rúben Semedo ocorreram um mês antes.



Segundo a rádio Cope Valencia, que teve acesso à queixa apresentada contra o futebolista, o ex-sportinguista discutiu com a vítima dentro de uma discoteca e agrediu-a já na rua.