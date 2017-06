Rui Moreira apresenta recandidatura ao Porto a 1 de julho

O resultado então obtido (39,25%) permitiu à candidatura eleger seis vereadores, ficando a um mandato de obter a maioria absoluta, vencendo também as eleições para a Assembleia Municipal e em cinco das sete Juntas de Freguesia.



Em maio, o PS decidiu avançar com um candidato próprio, Manuel Pizarro, após o movimento independente de Rui Moreira - Porto, O Nosso Partido ter anunciado que prescindia do apoio dos socialistas à recandidatura do autarca.



Na corrida à câmara do Porto, para as eleições de 01 de outubro, somam-se como candidatos o independente Álvaro Almeida, apoiado pelo PSD e pelo PPM, João Teixeira Lopes, pelo BE, e Ilda Figueiredo pela CDU.



O atual presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, apresenta a sua recandidatura à autarquia no dia 1 de julho, data em que arrancarão as ações de campanha."A exatamente três meses das eleições, Rui Moreira apresenta no próximo sábado, dia 1 de julho, a candidatura do seu movimento independente aos órgãos autárquicos do Porto", indica comunicado da candidatura.A apresentação, acrescenta o documento, "marcará o arranque das ações de campanha que visam a eleição de Rui Moreira como presidente da câmara e de um conjunto de cidadãos interessados em dar ao Porto uma equipa que lhe permita continuar o extraordinário desenvolvimento cultural, económico, urbanístico e social que a cidade conheceu nos últimos quatro anos, mas também em dar os passos seguintes de uma cidade que se afirma internacionalmente".