Rusga na prisão apanha televisor com telemóveis

Recluso condenado por furtos está em cela disciplinar.

Por Manuela Guerreiro | 08:30

Uma rusga na cadeia de Pinheiro da Cruz, no concelho de Grândola, apanhou esta terça-feira 19 telemóveis, diverso material informático cuja posse e uso é ilegal nas cadeias e vários tipos de substâncias em ampolas e comprimidos.



Ao que o CM apurou junto de fonte prisional, a longa lista de material apreendido foi encontrado no interior de uma televisão que foi entregue por um visitante. Destinava-se a um detido que pretendia vender o material aos demais reclusos no estabelecimento prisional.



O destinatário da ‘encomenda’ cumpre pena de 18 meses de prisão por furtos, mas tem mais três processos pendentes, já com condenação. Quando terminarem todas as hipóteses de recurso desses casos, terá de cumprir uma pena única de 13 anos e 4 meses.



A prisão já abriu um inquérito interno e o recluso, que tinha sido transferido de Caxias por se envolver em agressões no recreio, foi colocado numa cela disciplinar.



O caso foi de imediato participado à GNR, que está a investigar, sobretudo o tipo de substâncias apreendidas, cuja composição era ainda ontem desconhecida.



Entre o material apreendido há também seringas e 12 agulhas.