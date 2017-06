Rusgas marcam final do São João no Porto

As tradicionais rusgas invadiram as ruas do Porto com milhares de pessoas a assistirem

Arraiais de São João invadem a cidade do Porto





No conjunto das sete rusgas, participaram 1135 pessoas, com a maior formação a atingir os 300 elementos.



Apesar dos temas serem livres, cada uma das associações fez questão de optar pela marca tradicional, evocando factos e costumes da história do Porto.n



"É a melhor forma de encerrar as festas da cidade. Assisto a este cortejo desde sempre", referiu António Gomes, morador em Ramalde. "Já participei, durante muitos anos, e sei muito bem o trabalho e a despesa que estas coisas dão. Isto além da disponibilidade de tempo que é preciso dedicar para que tudo corra bem e sem percalços", acrescentou.No conjunto das sete rusgas, participaram 1135 pessoas, com a maior formação a atingir os 300 elementos.Apesar dos temas serem livres, cada uma das associações fez questão de optar pela marca tradicional, evocando factos e costumes da história do Porto.n

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

50%

50%



50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

50%

50%



50% Muito satisfeito pub

Depois de um mês preenchido por múltiplas iniciativas de animação, como arraiais e bailaricos, a cidade do Porto despediu-se ontem das festas de São João. As tradicionais rusgas invadiram as ruas e encerraram o programa oficial das comemorações.Ao som de músicas originais que acompanharam cada uma das rusgas, cumpriu-se mais um ano de tradição. Sete associações desfilaram em representação de cada uma das freguesias do Porto.O percurso teve início na Praça da Batalha e terminou na Praça General Humberto Delgado, onde decorreu a exibição obrigatória dos grupos perante um júri composto por quinze elementos."É uma tradição que não se pode perder e é uma forma de manter a cultura bem viva para que as gerações futuras saibam o que é ser do Porto. Quem ganha acaba por ser o menos importante para quem participa" disse ao CM Amélia Castro, moradora em Campanhã.