S. João a rodar dá 1223 euros a projeto social de Braga

Moedas angariadas em iniciativa das sanjoaninas foram entregues a projeto da Diocese.

Por Liliana Rodrigues | 09.07.17

É uma migalhinha nas necessidades desse projeto da Diocese de Braga, mas é um contributo importante e que para nós fez todo o sentido entregar". A certeza é de Rui Ferreira, presidente da Associação de Festas de Braga, satisfeito por entregar ao fundo ‘Partilhar com Esperança’ os 1223 euros que a iniciativa ‘S. João a rodar’- a novidade das festas da cidade de Braga deste ano - recolheu durante os dias que esteve a funcionar.O ‘S. João a rodar’ esteve instalado na fonte luminosa e permitia, mediante a entrega de uma moeda, mudar o local para onde o Santo padroeiro estava virado. "Foi uma maneira divertida e criativa de resolver o imbróglio que divide os bracarenses, mas ao mesmo tempo solidária", explica Rui Ferreira que, caso continue no cargo, pretende manter a iniciativa.O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, agradeceu a generosidade por se terem lembrado do fundo ‘Partilhar com Esperança’, promovido pela Arquidiocese de Braga, e desafiou "as demais associações e promotores de festas a terem também este tipo de iniciativas com o intuito de apoiar e divulgar causas tão nobres". O fundo pretende ajudar famílias carenciadas de Braga no apoio ao pagamento das rendas de casa e consultas médicas, entre outras despesas.As festas sanjoaninas de Braga têm tido uma vertente social cada vez mais evidente: "queremos dar o palco não só às associações etnográficas, mas também às instituições de solidariedade social".A receita da gala sanjoanina reverteu para o projeto ‘Need for Dance’. Houve ainda a recolha de bens alimentares e um torneio de malha.