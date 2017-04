Sabão esconde carga de doping

Em fevereiro do ano passado, na operação Undergroung Pharma, a Polícia Judiciária desmantelou seis fábricas deste género, tendo apreendido 750 mil comprimidos e 50 mil ampolas. Foram constituídas arguidas 20 pessoas. Agora, em França, as autoridades locais interrogaram os dois camionistas, que saíram depois em liberdade: existe a possibilidade de desconhecerem que levavam doping entre a carga. Os dois camiões iam desembarcar em New Haven, no Sul de Inglaterra.

Dois camionistas portugueses acabaram detidos em Dieppe, no norte de França, quando se aprestavam a embarcar no ferryboat para atravessar o canal da mancha com destino a Inglaterra. Tudo porque as autoridades francesas descobriram entre a carga dos pesados mais de 33 mil produtos anabolizantes – doping avaliado em cerca de 200 mil euros.Foi uma minuciosa inspeção à carga que permitiu aos agentes alfandegários detetarem o doping. Estranharam ver uma palete que seguia na galera do camião e que estava tapada com um plástico preto. Nos documentos estava declarada uma carga de sabão, mas os agentes descobriram várias embalagens de produtos anabolizantes. Tratava-se, na sua maioria, de testosterona e um derivado: nandrolona.Toda a carga apreendida era proveniente de Portugal. O que não causa estranheza tendo em conta que, ainda recentemente, as autoridades nacionais identificaram no nosso país diversos laboratórios de doping onde se fabricavam várias substâncias proibidas.