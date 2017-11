Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sabemos que foi o lume mas é um mistério o fogo ter desfeito o corpo”

Um mês depois dos incêndios não foram detetados sinais de dois homens.

Por Paula Gonçalves e Alexandre Salgueiro | 01:30

A dúvida sobre o paradeiro de Libânio Cardoso, de 70 anos, desaparecido no incêndio de 15 de outubro, em Vale do Laço, Sertã, é uma tortura para a prima Alzira. "Imaginamos que esteja debaixo dos escombros da casa onde morava, mas não temos a certeza", afirma. Segundo fonte da GNR, foram realizadas buscas e não foi encontrado qualquer indício que permita concluir que está morto e naquele local.



Um mês após os violentos incêndios de 15 e 16 de outubro - que mataram 45 pessoas - ainda há dois desaparecidos. Em Folgosinho, Gouveia, Rui da Costa, 49 anos, também desapareceu sem deixar rasto. Sucederam-se as buscas, mas não foram detetados sinais do homem.



O mesmo aconteceu em Vale do Laço. "Revolveram a casa e nada", refere, intrigada, Alzira Cardoso, 56 anos. "O que mais me dói é não ter aparecido o corpo. Sabemos que foi o lume mas é um mistério o fogo ter desfeito o corpo", considera.



O irmão, que estava com ele em casa, contou que combatiam as chamas e que o soalho cedeu. Libânio Cardoso ficou com uma perna presa. "Ele diz que o tentou puxar mas não conseguiu e ainda foi atingido por uma labareda", conta Alzira. A incerteza incomoda-a: "Se víssemos o corpo era triste mas era diferente. Assim, ficam sempre estas perguntas sem resposta".



As mesmas dúvidas afetam a população de Folgosinho após o desaparecimento de Rui Costa. "Se ele morreu aqui o corpo tinha de aparecer", diz o vizinho António Pires. Numa altura em que a aldeia está "a erguer a cabeça", mantém-se "a mágoa" de Rui Costa "não ter sido encontrado", lamenta Fernando Henriques, presidente da Junta.



Fogo destruiu 500 casas em Pampilhosa

Os fogos destruíram 500 habitações e 80% da floresta de Pampilhosa da Serra. Algumas casas são de primeira habitação, disse Jorge Custódio, vice-presidente da câmara municipal.



PORMENORES

Federação de bombeiros

Foi ontem apresentada a Federação Nacional de Bombeiros Portugueses, que junta profissionais e voluntários. O objetivo é defender os interesses dos soldados da paz junto dos órgãos de decisão.



Câmara pede apoio

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva pediu ontem ao Governo medidas de apoio para recuperar do fogo que atingiu 80% da floresta.



Em cinzas aos 800 graus

Um corpo desaparece, ficando em cinzas, quando é sujeito a uma temperatura superior a 800 graus. Não restam sequer os dentes, que são considerados a parte mais resistente do corpo humano. Em Pedrógão, fogo atingiu mais de 900 graus.



Um mês depois da tragédia Costa visita distrito de Viseu

António Costa visitou ontem fábricas e algumas habitações que ficaram destruídas pelas chamas, nos incêndios de 15 e 16 de outubro. Fê-lo um mês depois da tragédia. "O que as pessoas querem é que o Governo resolva os problemas e estamos a trabalhar nisso desde a primeira hora", garantiu o primeiro ministro.



Costa esteve nos concelhos de Oliveira de Frades e Vouzela, onde morreram 9 pessoas. Ontem ficou também a saber-se que os incêndios afetaram 1300 primeiras habitações e que o Governo reforçou a verba para estas reconstruções em 10 milhões de euros.



Quanto às empresas, 438 foram fustigadas pelas chamas - um prejuízo de 270 milhões de euros. Foi protocolado com 12 entidades bancárias a abertura de uma linha de crédito de 100 milhões. "Para as empresas reporem a sua atividade", disse o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.