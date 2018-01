Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saca 757 mil euros à EDP com burla nos ordenados

Funcionária baixava valor do IRS e Segurança Social e ficava com excesso.

João Carlos Rodrigues | 09:08

Ao longo de onze anos, uma funcionária da EDP enganou a elétrica nacional através de um esquema que tinha como base os vencimentos de todo o pessoal. No total, desviou 757 018,51 euros para contas pessoais.



A mulher foi agora acusada pelo Ministério Público por burla qualificada e falsidade informática. O marido também vai responder em tribunal por co-autoria dos crimes.



De acordo com a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, entre 2005 e 2016, a arguida desempenhou funções na secretaria-geral para o Grupo de Pessoal da EDP.



Tinha a responsabilidade de fazer o processamento das remunerações de todos os trabalhadores.



"No exercício destas funções, ao processar os vencimentos, reduziu indevida e artificialmente os montantes relativos à Segurança Social e à retenção na fonte de IRS que deveriam ser descontados aos valores brutos do salário. Desta forma, logrou fazer aprovar pela direção valores superiores aos que deviam ser pagos a cada trabalhador. Posteriormente, transferia para os funcionários o valor exato do salário e o excesso para contas suas e do arguido", diz a Procuradoria.