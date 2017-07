Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saca milhares em burla

Emprestava conta a grupo que se fazia passar por banco.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:50

O português de 45 anos, sem qualquer outra atividade fixa além das burlas, ganhou milhares de euros nos últimos anos.



‘Emprestava’, a troco de comissões de 10 por cento, a sua conta bancária a um grupo internacional de burlões e arranjava outras ‘mulas de dinheiro’ que escondiam e branqueavam o dinheiro desviado. Foi detido pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ e já se encontra em prisão preventiva.



Segundo explicou ao CM fonte policial, o esquema começava quando o grupo internacional enviava mensagens de correio eletrónico fazendo-se passar pelas instituições bancárias onde as vítimas tinham as contas. É o método de ‘phishing’: as pessoas colocam as suas palavras-passe de acesso à banca online nos sites fictícios.



Na posse dos dados, os burlões transferem o dinheiro para as contas bancárias das ‘mulas de dinheiro’. Era aqui que entrava o português, de Lisboa e já com antecedentes por crimes iguais.



Investigado há mais de meio ano, o homem assumia ainda um papel importante no grupo: angariava ‘mulas’ e recebia mais por ser intermediário.



PORMENORES

Crimes em Portugal

O homem está indiciado pelos crimes de acesso ilegítimo, burla informática e branqueamento de capitais. A rede fez "dezenas" de vítimas em países europeus, incluindo Portugal.



Vários métodos

Além dos falsos portais bancários, os burlões podem ainda enviar por mensagem eletrónica ficheiros com vírus que dão acesso a dados no computador.



Apelo a não dar senhas

A PJ apela a que os utilizadores da banca online não indiquem as suas senhas de acesso.