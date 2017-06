Sai à rua e apanha cinco tiros

CM um familiar da vítima.



Manuel, que vive sozinho e não tem trabalho fixo, esteve preso já várias vezes. Uma das situações mais graves ocorreu há cerca de 18 anos, quando o homem regou a mulher com gasolina e ateou-lhe fogo, causando-lhe ferimentos muito graves nas pernas. "É um homem que tem muitos problemas com toda a gente, em especial com a família. Está sempre a causar discussões", disse uma moradora.



O historial da vítima leva, aliás, a que os vizinhos e os próprios familiares acreditem que aquela tenha sido alvo de um ajuste de contas na madrugada de ontem. "Acreditamos que isto foi uma vingança", disse o mesmo familiar.



PORMENORES

Pediu socorro

Foi Manuel Aragão Silva que conseguiu pedir ajuda. Dirigiu-se às casas mais próximas, onde ligou para os meios de socorro. O homem esteve sempre consciente enquanto era assistido.



Falou com família

Logo após ser atingido, Manuel Aragão falou com familiares. "Mostrou-nos os ferimentos dos tiros já no interior da ambulância. Tinha muito sangue na roupa", explicou ao CM um familiar do homem.



Vários meios no local

Além da Polícia Judiciária de Braga, estiveram ontem no local da ocorrência também vários militares da GNR. Foram ainda acionados seis elementos dos Bombeiros de Caminha e uma equipa do INEM.



Vive com dificuldades

O presidente da Junta de Venade e Azevedo, António Calçada, explicou ontem à agência Lusa que a vítima dos disparos "tem dificuldades financeiras e também de integração social".



Manuel Aragão Silva, de 53 anos, acordou ontem às 05h00 com um disparo que atingiu uma das janelas dos anexos onde vive na rua do Pinheiro Manso, em Venade, Caminha. Saiu à rua e foi logo atingido com cinco tiros de caçadeira. Sofreu ferimentos no peito, junto à clavícula, na bacia, num braço e ainda numa perna. A vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo, onde está internada, livre de perigo. A Polícia Judiciária de Braga investiga o motivo da tentativa de homicídio."Ouvi um tiro e logo a seguir ouvi mais dois disparos. Entretanto, vim à janela e ouvi novamente dois disparos. Fiquei muito assustada, mas só depois soube o que tinha acontecido", contou uma moradora.Os disparos atingiram ainda a cadela de Manuel Aragão Silva numa pata. Quando as autoridades chegaram ao local já não encontraram qualquer suspeito nem a arma usada no crime.