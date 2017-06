Sai da cadeia e espanca companheira

PORMENORES

Preso por roubos

O suspeito das agressões está a cumprir uma pena de oito anos e meio de cadeia, por roubos violentos. É natural de Braga e já terá cumprido mais de dois terços da pena. Foi-lhe concedida uma saída precária no sábado, que terminava ontem às 12h00.



Vítima tem filho menor

A mulher, que se terá casado em segredo com o recluso, tem um filho menor, de um relacionamento anterior. Após a agressão, a mulher ficou apreensiva em relação à segurança da criança, que já foi entregue aos cuidados de amigos.



Ontem, a vítima fez perícias no Gabinete Médico-Legal. O caso segue para tribunal.

Aproveitou uma saída precária do Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, onde está a cumprir pena de prisão, para espancar a companheira. A mulher, de 33 anos, foi agredida ontem de manhã no salão de cabeleireiro onde trabalha, em Braga. Foi assistida no hospital da cidade e queixou-se na PSP. Ao que oapurou, o recluso, de 32 anos, não se terá apresentado na cadeia à hora prevista.A cena de pancadaria, que aconteceu às 09h45 de ontem, foi presenciada pela patroa da vítima e por algumas clientes, que ainda tentaram impedir a agressão. No entanto, uma testemunha, que pediu para não ser identificada, disse que o homem "entrou furioso" e dirigiu-se à mulher "com socos e pontapés".Segundo a mesma testemunha, a vítima andava assustada com a saída do companheiro. A casa onde vive tinha sido remexida na segunda-feira, enquanto estava a trabalhar. A mulher queixou-se na PSP contra desconhecidos, mas, diz a testemunha, "suspeita que foi ele que lá esteve só para a assustar".