Saiba como ajudar as vítimas de Pedrógão Grande e os bombeiros

Portugal está de luto pelas vítimas da tragédia em Pedrógão Grande, onde um violento incêndio matou 62 pessoas e feriu outras 60. Para além da solidariedade com as famílias das vítimas, há muitos portugueses que querem ajudar quem viveu o horror de perder tudo, em alguns casos até a família, assim como as centenas de bombeiros que já há um dia combatem as chamas incessantemente.

Para as vítimas do incêndio, o Correio da Manhã e a CMTV abriram uma linha solidária. Basta ligar para o 760 202 101 (custo da chamada 0,60€+IVA) para ajuda. A receita das chamadas feitas para esta linha reverte por inteiro para ações de solidariedade com as vítimas e respetivas famílias.



Também a Caixa Geral de Depósitos abriu uma conta solidária ‘Unidos por Pedrógão’ (Conta Solidária Caixa 0001 100000 330), sendo que ao banco público fez uma doação inicial de 50 mil euros. A todos os que quiserem ajudar, podem fazê-lo com o IBAN PT50 0035 0001 00100000330 42.





Uber associa-se a tragédia de Pedrógão Grande

A plataforma tecnológica Uber irá disponibilizar a partir de segunda-feira uma opção gratuita para os usuários doarem bens alimentares e material médico aos bombeiros e vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. A recolha destes bens será feita pelos motoristas da empresa e não tem qualquer custo para o utilizador.



Ajudar os bombeiros com comida, água e medicamentos

A corporação dos Bombeiros Voluntários de Leiria deixa um apelo para que entrenguem, em qualquer um dos quartéis da região, garrafas de água, enlatados, bolos secos, produtos de higiene e bens não perecíveis. Aceitam-se ainda donativos, cobertores e roupa para as vítimas, leite e barras energéticas.

Noutras corporações da os pedidos variam, sendo que em alguns casos os donativos serão depois encaminhados para as corporações que mais precisarem.

Bombeiros Penela: Água e fruta

Bombeiros Voluntários de Góis: Águas, fruta e outros alimentos,soro fisiológico, pomadas para queimaduras

Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo: Águas, enlatados, fruta, leite, soro fisiológico

Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital: águas e enlatados

Bombeiros Voluntários Ansião: Águas, fruta, barras energéticas e bolachas, sumos

Bombeiros Voluntários de Coimbra: Água, leite, barras enegéticas

Bombeiros Sapadores de Coimbra: Aceitam donativos que serão depois entregues nas corporações mais necessitadas

Bombeiros Voluntários de Brasfemes: Águas, barras de cereais

Bombeiros Condeixa: águas, barras energéticas, leite, sumos, conservas e enlatados, fruta

Bombeiros Voluntários De Alvaiázere: Água, fruta, barras energéticas

Bombeiros Voluntários Marinha Grande e Bombeiros Voluntários Vieira de Leiria: Almofadafadas, cobertores e lençóis para posterior entrega em Pedrógão Grande.

Bombeiros Voluntários De Lisboa: Aceitam donativos para posterior entrega em Pedrógão Grande

