Saída do PDE deve-se à luta por políticas distintas das do anterior Governo

"Eu acho que não há ninguém no país a quem não apeteça dar uma gargalhada e que não saiba que se alguma coisa está melhor foi porque houve quem não se resignasse, quem achasse que os cortes eram para acabar, que as pensões eram para respeitar, que o salário mínimo era para aumentar, que defender a vida de quem vive, de quem trabalha neste país era o caminho, e não obedecer às ordens de quem sempre estrangulou a nossa economia", acrescentou a coordenadora do BE.A coordenadora sublinhou ainda a importância que o BE terá tido para que o atual Governo tivesse aprovado um conjunto de medidas para devolução de rendimentos aos portugueses e defendeu o reforço do número de eleitos do BE nas próximas eleições autárquicas, a 01 de outubro, para que os eleitos bloquistas ajudem a "construir projetos com cada uma das comunidades".

