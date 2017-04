‘Sala de visitas’ vai custar 12,5 milhões em Espinho

Em complemento ao espaço requalificado, está prevista a construção de um interface de transportes públicos como garantia de mobilidade facilitada. "Será instalado equipamento urbano que se identifica com a história do concelho, numa transição para o oceano. É essa a matriz de Espinho e que temos de potenciar", acrescentou o autarca Pinto Moreira.



Será também construído um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 400 automóveis.



O projeto contempla a criação de espaços verdes, com zonas de lazer e ciclovias. Serão, também, edificados quiosques, bares, um posto de turismo e estruturas para exposições, assim como um edifício com cobertura amovível para eventos culturais. Isto além de uma passagem pedonal, sobre a linha férrea, na entrada norte de Espinho.

A obra de requalificação da chamada Alameda 8, que resultou da superfície libertada pelo enterramento da linha do comboio, em Espinho, foi adjudicada à empresa Alexandre Barbosa Borges, por 12,5 milhões de euros, na sequência de um concurso público internacional. A adjudicação foi aprovada, ontem, em reunião de câmara, mas não foi consensual.Os três vereadores socialistas votaram contra e, face à abstenção de um dos vereadores sociais-democratas, a proposta apenas passou com o voto de qualidade do presidente da autarquia."É uma obra estruturante, fundamental para o futuro da cidade e que será referência urbanística no Norte do País. É um espaço, num local nobre da cidade, de 113 m2 que será transformado na sala de estar de Espinho, sempre em sintonia perfeita com o ordenamento do território", disse Pinto Moreira, autarca de Espinho, em declarações ao