Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salários no Norte 62 euros abaixo da média do País

Trabalhadores por conta de outrem ganham, em média, 799 euros por mês na região.

Por Manuel Jorge Bento | 08:40

O salário médio mensal líquido dos trabalhadores por conta de outrem, na região Norte, era, no final de setembro, de 799 euros, enquanto que o valor médio nacional cifrava-se nos 861 euros - diferença de 62 euros. Ainda assim, os ordenados têm vindo a subir progressivamente: em 2015, o salário médio era de 755 euros a Norte e 828 no País.



Estes dados constam do relatório Norte Conjuntura relativo ao terceiro trimestre, divulgado recentemente pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.



O documento conclui que a taxa de emprego na região situava-se no valor máximo dos últimos 15 anos. Ainda assim, um em cada quatro jovens está desempregado (taxa de 24,4%, em linha com o valor nacional) e, ao todo, quase 178 mil cidadãos estavam inscritos nos centros de emprego do Norte, no final do trimestre.



O crescimento do número de ativos a descontar para a Segurança Social foi particularmente acentuado na zona do Cávado (+4,3% em termos homólogos).



Nos dados do consumo privado, a dívida das famílias do Norte ao sistema bancário e financeiro relativa a crédito ao consumo e outros fins (excluindo a habitação) ascendia a 7460 milhões de euros e apresentava, em comparação com o mesmo período do ano anterior, uma subida de 4,8%.



Já no turismo, indica o relatório que os indicadores de atividade dos estabelecimentos hoteleiros do Norte mantiveram uma tendência positiva , embora abrandando o crescimento.



O número de dormidas cresceu 4,6% em termos homólogos, contra 13,1% registada no trimestre anterior.