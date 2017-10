Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salgado faz papel com distribuição das luvas

MP diz que documento manuscrito por Ricardo Salgado mostra a repartição dos subornos a pagar pelo Grupo Espírito Santo em negócio da PT.

01:30

Um papel manuscrito por Ricardo Salgado, segundo o Ministério Público, revela que o Grupo Espírito Santo (GES) tinha de pagar a terceiros subornos de 55 milhões de euros, no âmbito da venda da participação da PT na Vivo e posterior compra de uma parcela na Oi em 2010. Desse montante de luvas, Sócrates terá recebido, através de Helder Bataglia, oito milhões de euros. Os outros beneficiados desse suborno terão sido Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e o próprio Salgado.



O documento manuscrito foi apreendido pelas autoridades suíças a Jean-Luc Schneider no seu gabinete da ESFIL - Espírito Santo Financière, em Pully (Suíça), em 11 de setembro de 2014. Nessa altura, o GES estava em pleno colapso financeiro: várias das sociedades estavam em fase de insolvência, o BES fora intervencionado pelo Banco de Portugal e Salgado abandonara a administração do BES.



Na acusação, o Ministério Público é categórico: "Em documento manuscrito destinado a Amílcar Morais Pires, o arguido Ricardo Salgado, sob a designação ‘55 M€ PT’ esboçou a distribuição dos 55 milhões de euros da operação CEL_2010 pelos respetivos beneficiários."



Nesse papel, o banqueiro "identificou os 10 milhões de euros destinados ao arguido Zeinal Bava, a enviar para conta sediada em Singapura, referindo-se a essa conta através da expressão Sing, e os 15 milhões de euros destinados ao arguido Helder Bataglia (2x7,5 M€), não estando as restantes verbas desagregadas", refere o Ministério Público.



Desse dinheiro, Bataglia, terá enviado para Sócrates, por Santos Silva, oito milhões de euros. Bava terá recebido 18,5 milhões de euros. Henrique Granadeiro terá ficado com 17,5 milhões de euros. E Salgado terá recebido quatro milhões de euros.



Banqueiro conseguiu apoio na defesa dos interesses do GES em 2006

Ricardo Salgado terá conseguido convencer José Sócrates a tomar decisões em defesa do Grupo Espírito Santo, enquanto primeiro-ministro, em 2006.



Na acusação, o Ministério Público deixa claro que a primeira iniciativa do banqueiro pretendeu obter o apoio do governo de Sócrates contra a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sonae sobre a PT. Conseguido o apoio do então primeiro-ministro, Ricardo Salgado convenceu, segundo o Ministério Público, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava a darem o seu apoio aos interesses do GES.



Após o chumbo da OPA da Sonae, o banqueiro terá adotado, segundo a acusação, a mesma estratégia nos negócios da PT no Brasil.