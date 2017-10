Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salgado pediu a Granadeiro empréstimo de quatro milhões

Transferiu verba milionária para banqueiro, a pedido deste, depois de o GES ter pagado um alegado suborno de oito milhões de euros ao gestor da PT.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

Ricardo Salgado pediu a Henrique Granadeiro, em outubro de 2011, um empréstimo de quatro milhões de euros. O montante do crédito correspondia a metade do alegado suborno de oito milhões de euros que o Grupo Espírito Santo (GES) terá pagado a Granadeiro, nesse mesmo mês, no âmbito do negócio da venda da brasileira Vivo e compra da Oi.



A acusação do Ministério Público revela que Salgado prometeu a Granadeiro, então administrador da PT, que, caso aceitasse transferir os quatro milhões de euros para a sua esfera pessoal, "posteriormente lhe faria pagar nova quantia de igual montante." Granadeiro transferiu o dinheiro para a conta da Begolino, offshore de Salgado sedeada no Panamá, a 22 de novembro de 2011.



A operação permitiu ao banqueiro, segundo o Ministério Público, "apropriar-se de quatro milhões de euros a partir de fundos do GES que se encontravam depositados sob contas tituladas pela Enterprises Management Services", novo nome da empresa suspeita de funcionar como um saco azul do GES para pagar luvas a políticos e empresários.



O empréstimo de Granadeiro a Salgado ocorreu numa altura em que o banqueiro utilizou verbas da Enterprises Management Services para comprar ações da EDP. Com os quatro milhões de euros recebidos dessa sociedade do GES numa conta bancária em Singapura da Savoices, offshore de Salgado sedeada no Panamá, o banqueiro "fez realizar investimentos pessoais, pela aquisição de ações da EDP, poucos dias antes da última fase de reprivatização desta sociedade", precisa o Ministério Público.



O dinheiro caiu na conta da Savoices a 21 de outubro de 2011. O inquérito do Monte Branco, no qual o banqueiro é arguido, revela que Salgado utilizou o dinheiro para comprar, entre 9 e 10 de novembro e 14 de dezembro de 2011, dois milhões de euros em ações da EDP.



Chumbo da OPA da Sonae à PT deu luvas de 22 milhões

O Grupo Espírito Santo (GES) terá pagado mais de 22 milhões de euros em subornos a Sócrates, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, pelo apoio destes arguidos ao chumbo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Sonae sobre a PT no início de março de 2007. Desse total, Sócrates terá recebido nove milhões de euros.



A acusação do Ministério Público deixa claro que, "entre maio de 2006 e julho de 2007, José Sócrates recebeu, através de contas bancárias na Suíça controladas pelo arguido José Paulo Pinto [primo que ficou conhecido como o ‘Gordo’ no Caso Freeport], com origem última em contas do Grupo BES, por determinação do arguido Ricardo Salgado e tendo em vista o compromisso de atuar de acordo com os interesses deste último, a quantia total de nove milhões de euros."



Já Henrique Granadeiro e Zeinal Bava terão recebido subornos de valor superior a 13 milhões de euros. Em concreto, Bava terá recebido luvas de 6,7 milhões de euros e Granadeiro terá recebido subornos de 6,5 milhões de euros.



O Ministério Público alega que Salgado obteve, em 2006, numa altura em surgiram sinais da intenção da Sonae, o apoio de Sócrates, Granadeiro e Bava para o chumbo da OPA da Sonae.



PT funcionou como caixa de tesouraria do Grupo BES durante longos 14 anos

A PT funcionou como uma verdadeira fonte de injeção de dinheiro no Grupo Espírito Santo a partir de 2001, após Ricardo Salgado ter feito um acordo estratégico entre o seu grupo empresarial de família e a operadora de telecomunicações.



Entre 2001 e 2014, a PT colocou no Grupo BES 8,44 mil milhões de euros em pagamento de serviços prestados, dividendos e disponibilidade financeira. Tudo passou pela concentração no BES das aplicações de tesouraria da PT.



Para o Ministério Público, isto mostra como Salgado tinha "o domínio total e controlo da gestão e estratégia empresarial da PT".