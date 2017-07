Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salto de animador fere empresária na piscina

Mulher de 53 anos, do Porto, foi atingida na cabeça e sofreu traumatismo craniano.

Por Ana Palma | 01:30

Uma empresária do ramo imobiliário, do Porto, ficou ferida com gravidade na cabeça, quando se encontrava na piscina de um aparthotel em Albufeira onde se encontrava a passar férias, com o marido e três filhos. A vítima, de 53 anos, foi atingida por um animador de serviço, na sequência de uma acrobacia mal calculada, tendo sofrido um traumatismo craniano. O ferimento foi suturado com sete pontos.



O marido da vítima, que assistiu a tudo, contou ao CM, sob anonimato, que "o acidente ocorreu terça-feira, durante um jogo de pólo aquático infantil na piscina" do Mónica Isabel Beach Club. "O animador entrou na água dando um salto mortal e bateu em cheio com o tornozelo na cabeça da minha mulher, fazendo-a desmaiar". A empresária foi ajudada pelo marido e por pessoas que estavam na piscina.



A mulher foi depois transportada, de ambulância, para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira, tendo seguido para o hospital de Faro, de onde teve alta às 02h30 de quarta-feira. Ficou de cama e, por indicação médica, não pode viajar e só quarta-feira é que tira os pontos, pelo que o casal exige ao hotel o prolongamento da estadia.



Numa primeira fase, o hotel negou qualquer responsabilidade na situação, remetendo-a para a empresa de animação. Mas, após conversações, o hotel terá aceitado que a família permaneça na unidade.



O CM tentou no domingo falar com os responsáveis do hotel, mas sem sucesso.