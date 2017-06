Salvamento garantido na época balnear a norte

Já Luís Carvalho defende um modelo de financiamento diferente. "Entendemos que deve haver uma partilha de custos, já que todo o País ganha com as praias seguras. Podemos continuar a pagar grande parte da fatura, não queremos é pagar a fatura toda", explicou o líder da Associação de Concessionários de Praias e Bares do Norte.

Está tudo preparado para a abertura da época balnear a Norte, com os dispositivos integrados de salvamento devidamente aprovados e aplicados, e os meios mecânicos e humanos de vigilância e salvamento garantidos", assegura Luís Carvalho, presidente da Associação de Concessionários de Praias e Bares da Zona Norte. Também o comandante Rodrigues Campos, chefe do Departamento Marítimo do Norte está confiante num arranque "sem qualquer sobressalto" da época balnear, que hoje abre e se prolonga até 15 de setembro."Eu não tenho conhecimento de qualquer situação anómala ou preocupante. Há muitos planos integrados de salvamento, um modelo aprovado pelo Instituto de Socorros a Náufragos, que consiste em concessionários contratarem associações de nadadores-salvadores para que estas forneçam os elementos para cada uma das praias", indica o comandante.Rodrigues Campos deixa alguns conselhos. "O principal é procurar as praias vigiadas, que são as mais seguras, depois a escolha das zonas mais adequadas para banhos, fugindo das zonas perigosas e evitando colocar-se em risco. Depois, há ainda que evitar virar as costas ao mar ou caminhar desatento junto à água. É essencial olhar o mar como fonte de prazer, mas inspirador de respeito", referiu.