Salvos no Tejo após barco virar

Dois pescadores resgatados com sinais de hipotermia.

Por João Tavares | 09:09

Valeu aos dois pescadores, que seguiam numa pequena embarcação de pesca, a passagem de um navio mercante ao largo de Paço de Arcos, em Oeiras. Foi o piloto que deu com os homens na água, agarrados ao barco, com aproximadamente sete metros de comprimento. O alerta soou, os pescadores foram logo salvos, tendo um deles, de 56 anos, recebido tratamento médico no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.



As autoridades receberam o alerta às 09h17 de segunda-feira, mas as dificuldades dos dois pescadores terão começado duas horas antes. Não conseguiram evitar o virar do barco e acabaram por cair às águas frias do rio Tejo, na zona do farol do Bugio. O piloto do navio alertou as autoridades e o socorro aos náufragos foi muito rápido, já que na zona navegava uma lancha da Polícia Marítima que acompanhava a entrada de uma fragata britânica no rio.



Os pescadores foram então resgatados para o interior da lancha e depois levados para terra, junto a Paço de Arcos. Nessa altura foram assistidos por bombeiros da corporação local. Feita a primeira avaliação, um dos homens acabou transportado ao hospital.



Uma lancha da Capitania do Porto de Cascais deslocou-se para o local do naufrágio, de modo a assinalar a outras embarcações a presença dos destroços.



O pequeno barco acabou por ser transportado – foi mesmo necessário recorrer a um rebocador – ao início da tarde de segunda-feira para a zona da Doca de Pedrouços.