“Santo Padre saberá que é um lugar belíssimo”

O presépio estará aberto a visitas aos fins de semana, até 22 de janeiro.

Ainda estou emocionado com tudo o que vi, mas vou, com certeza, contar que esta comunidade vive o Natal de uma forma muito especial. O Santo Padre saberá que o Presépio Vivo de Priscos é um lugar belíssimo", disse ontem o representante do Vaticano na visita inaugural ao maior presépio vivo da Europa. O cardeal Lorenzo Baldisseri levou a Priscos uma bênção especial do papa Francisco, que deixou o padre João Torres "orgulhoso"."Sinto-me como o menino que tirou boas notas e a quem o pai pega ao colo e dá um beijo", disse, visivelmente satisfeito, o pároco que há 11 anos consegue mobilizar 600 pessoas para dar vida a 90 quadros bíblicos sobre o nascimento do Menino Jesus e a sua vida em família.Do trabalho dos paroquianos - na maioria reformados ou de-sempregados -, apoiados por 18 reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga, o presépio de Priscos tem vindo a crescer de ano para ano e é, cada vez mais, um ponto de visita obrigatória na quadra festiva. É o caso de Paulo Machado e Sandra Vilas Boas, um casal de Braga que há três anos consecutivos visita o presépio. "Fazemos questão de vir para que a nossa filha, que tem agora 4 anos, possa compreender a verdadeira mensagem do Natal", referiram, surpreendidos com as novidades do presépio - que este ano inaugurou uma sinagoga e uma ‘Aldeia de Judeus’. Já Conceição Esteves saiu bem cedo de Pedras Salgadas, em Vila Real, numa excursão para ver o presépio. "Há muito que queria cá vir. É, de facto, um trabalho maravilhoso", afirmou ao CM.