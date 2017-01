Santuário da Falperra já é património nacional

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20%





80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20%





80% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Tem uma "incomum" planta heptagonal e é "um dos mais emblemáticos" templos dos períodos tardo-barroco e rococó em Portugal. Estes foram os principais motivos que permitiram ao Santuário de Santa Maria Madalena da Falperra, no limite dos concelhos de Braga e Guimarães, ser classificado de património nacional. A distinção foi publicada ontem em Diário da República, por decreto governamental.O santuário, agora classificado, está implantado num alinhamento montanhoso onde se levantaram, sublinha a decisão, "alguns dos mais importantes" santuários do Norte, nomeadamente o Bom Jesus, o Sameiro e Santa Marta das Cortiças. As motivações para a distinção sublinham ainda que se situa numa "localização privilegiada para ser visto a partir de Braga, cidade à qual a sua história se encontra profundamente unida". O escadório não é esquecido por ser uma "obra mista de arquitetura e escultura, onde o trabalho do granito revela bem a opulência e a exuberância decorativa que caracterizam a cidade de Braga".O decreto destaca ainda que o santuário tem "o grande valor simbólico e paisagístico" da envolvente, onde se destacam uma alameda de sobreiros e carvalhos, uma estação arqueológica, um antigo convento franciscano, capelas e um cruzeiro. O templo foi erguido nos finais do século XVII, numa campanha em que participou o arquiteto André Soares, "a quem terá cabido a reformulação da capela renascentista que o arcebispo bracarense Diogo de Sousa mandara construir no primeiro terço do século XVI sobre uma primitiva ermida medieval".