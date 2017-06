São João foi de arromba apesar de atraso no fogo

Arraiais de São João invadem a cidade do Porto

O tradicional fogo de artifício da noite de São João, no Porto, chegou 17 minutos depois da meia-noite, mas isso não demoveu os milhares de foliões, que, de olhos postos no céu, aguardavam o tão esperado espetáculo, este ano ao som de ‘Amar Pelos Dois’ de Salvador Sobral.De martelo e alho-porro na mão, a noite mais longa do ano foi partilhada entre locais e milhares de turistas. As ofertas de comida foram variadas e, apesar de haver porco no espeto, a preferência foi para as sardinhas assadas, que fizeram as delícias dos foliões.O autarca do Porto, Rui Moreira, envolveu-se com os munícipes e teve também direito a marteladas e alhos-porros na cabeça. De acordo com a PSP, não houve incidentes nem furtos a registar durante a noite.