São João vai ‘rodar’ para acabar com polémica

As Festas do São João de Braga arrancam hoje com animação de rua e inauguração de várias exposições sobre as festas. Às 22h30, o cantor popular Augusto Canário dá o primeiro concerto destas festas, que se prolongam até ao dia 25.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito pub

A polémica que nos últimos anos tem dividido os bracarenses sobre o local para onde deve ficar voltada a imagem de São João colocada no chafariz da avenida Central pode ter sido solucionada. A Associação de Festas de São João de Braga apresentou uma novidade nas ornamentações com o intuito de resolver a diferença de opiniões. Um sistema hidráulico, que funcionará com a colocação de moedas, fará com que a imagem do santo popular gire. O dinheiro angariado será depois entregue ao fundo Partilhar com Esperança da arquidiocese de Braga.A Associação de Festas está convencida de que a solução "divertida e criativa" vai merecer o apoio dos bracarenses. "Não é inédito termos colocado o São João em cima do chafariz pois já lá esteve há muitos anos, mas é inédito darmos a possibilidade de todos os bracarenses e visitantes poderem colocar o São João voltado para o lado que querem", explicou Rui Ferreira, presidente da Associação de Festas.A imagem do São João no chafariz da avenida Central é um dos pontos de atração das ornamentações da cidade, que ontem foram publicamente apresentadas. Toda a ornamentação é inspirada no traje de Capotilha, "o traje da cidade de Braga", apontou o responsável, sublinhando que "as cores desse traje, quer o vermelho, quer o azul, estão patentes tanto no cartaz como nas decorações".