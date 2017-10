Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sapador florestal sofre queimaduras em incêndio em Mafra

O incêndio está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 27 veículos.

00:09

Um sapador florestal sofreu domingo queimaduras no incêndio na freguesia da Enxara/Gradil/Vila Franca do Rosário, concelho de Mafra, onde foi ativado o Plano Municipal da Proteção Civil, disse fonte oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).



A adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, afirmou à agência Lusa que um sapador florestal sofreu queimaduras neste fogo, sem precisar a gravidade.



Também nesta zona, foram retiradas por precaução 80 pessoas de um casamento cuja festa decorria na Quinta do Casal Novo.



O incêndio está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 27 veículos.



Outro incêndio lavra em Santo Isidoro e Encarnação, freguesias do mesmo concelho, donde foram retiradas meia dúzia de pessoas da localidade de Marvão para instalações cedidas pela junta de freguesia.



No combate ao fogo, estão 186 operacionais e 60 veículos.



Um terceiro fogo lavra em Jeromelo, freguesia do Milharado, com duas frentes ativas e com 102 operacionais e 28 veículos no local.



O vice-presidente da Câmara de Mafra, Joaquim Sadinha, afirmou à agência Lusa que os dois últimos fogos causam "maior preocupação porque, em função da direção do vento, podem vir a juntar-se, haver projeções e entrar na Tapada Nacional de Mafra", que foi devastada pelos incêndios de 2003.



Face à dispersão de incêndios no concelho, foi ativado o Plano Municipal da Proteção Civil.