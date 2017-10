Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sapadores de Gaia denunciam falsos alarmes que pôem em risco socorro a emergências

Chamadas obrigaram "a uma grande mobilização de meios" e "pondo em risco o socorro" em casos de real emergência.

Por Lusa | 10:15

Os Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia registaram nas últimas semanas falsos alarmes de acidentes rodoviários e incêndios, obrigando "a uma grande mobilização de meios" e "pondo em risco o socorro" em casos de real emergência.



"É lamentável o que as pessoas são capazes de fazer. Só na última semana recebemos três pedidos de socorro falsos", lamentou, em declarações à Lusa, uma fonte da corporação.



Acrescentou que "a autoridade nacional está a investigar a origem das chamadas".



Segundo a fonte, o último falso alarme que chegou via rede nacional do 112 foi registado terça-feira à noite, alertando para um acidente de viação com várias viaturas, quatro feridos, dois dos quais encarcerados.



"Para o local foram homens e viaturas nossas e dos Voluntários de Coimbrões e de Valadares, além de quatro ambulâncias, duas viaturas médicas de emergência dos hospitais de Gaia e do Santo António, um carro de desencarceramento e elementos da PSP", afirmou.



O alerta chegou as 22h46, tendo os meios sido desmobilizados cerca das 23:20.



"À semelhança do que aconteceu ontem [terça-feira], os pedidos de socorro são para as zonas da Arrábida e outros locais da freguesia de Santa Marinha", referiu a fonte.