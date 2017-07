Sargento-ajudante morre após queda de 125 metros

Exército esclarece que estava à civil e não de serviço.

Por Ana Borges Pinto e João Saramago | 10.07.17

Um sargento-ajudante do Exército, de 40 anos, morreu ontem, após uma queda de uma ponte da A24, em Valdigem, Lamego. Tudo aconteceu pelas 16h30.O caso está sob investigação, mas tudo aponta para que o militar, natural de Sande, no mesmo concelho, tenha parado o automóvel na berma e saído, tendo depois caído de uma altura de cerca de 125 metros, numa zona sem água.Para o local foram acionados cerca de 40 bombeiros, assim como ambulâncias do INEM e militares da GNR, apoiados por cerca de 15 viaturas e um meio aéreo, essencial para remover o corpo, que caiu numa zona de difícil acesso aos meios terrestres.As operações de resgate do cadáver do militar demoraram algumas horas e o grande aparato chamou a atenção de muitos automobilistas que passavam na A24. O sargento-ajudante Rodrigo Pinto pertencia ao Regimento de Transmissões de Lisboa e deixa viúva e dois filhos menores."As circunstâncias do óbito serão agora investigadas pelas autoridades. Esclareço apenas que estava à civil e não de serviço", referiu, ao, o tenente-coronel Vicente Pereira, porta-voz do Exército.