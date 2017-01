Prisão preventiva para GNR que avisava casa de alterne antes das rusgas

Fonte do tribunal referiu que, ao primeiro sargento da GNR, de 41 anos e que trabalhava no posto de Vila Real, foi aplicada a medida de prisão preventiva, que, depois de verificadas as respetivas condições técnicas, passará para prisão domiciliária com pulseira eletrónica.O militar fica também proibido de contactar com os outros dois arguidos e ainda testemunhas no processo.Sobre este sargento recaem suspeitas dos crimes de corrupção passiva, detenção de arma proibida, lenocínio, auxílio à imigração ilegal e violação do segredo de justiça.Os outros dois arguidos, dois irmãos responsáveis pelo estabelecimento noturno, vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva e são suspeitos dos crimes de lenocínio, auxilio à imigração ilegal e corrupção ativa.A um deles, foram ainda imputados os crimes de sequestro, detenção de arma proibida e jogo.O tribunal justificou estas medidas de coação com a existência do perigo de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do processo. No caso do militar da GNR, acrescentou ainda o forte alarme social.As detenções ocorreram na segunda-feira à noite, culminando uma investigação que decorreu durante cerca de dois anos.Nesta investigação, a Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR.