Sargento morre preso no carro

João Pires não conseguiu escapar e foi carbonizado.

Por José Durão | 03:08

Um violento embate entre um ligeiro de passageiros e um reboque de transporte de automóveis causou, ontem, a morte de um sargento do Exército, na EN2, em Abrantes, pelas 04h30. A colisão provocou ainda um ferido.



João Paulo Oliveira Pires, 31 anos, sargento do Exército destacado no quartel de Santa Margarida, era natural da região de Alvega, residia em Abrantes há poucos meses e seguia ao volante do carro. Quando as autoridades chegaram ao local, já nada havia a fazer para o salvar: as chamas tinham consumido o carro onde ficou encarcerado.



Do choque violento entre os veículos - que espalhou detritos por mais de 20 metros de estrada - resultou um incêndio que viria a consumir ambos os veículos e a expandir-se para o mato mais próximo. Residentes na zona revelaram ao CM que a zona é propícia a fogos e, se as condições não tivessem ajudado os bombeiros a apagar rapidamente o fogo, o incêndio poderia ter-se alastrado ao monte do Forte de Abrantes.



O condutor do reboque, com um braço e uma perna partidas, conseguiu sair do veículo e, quando as autoridades chegaram, já estava no exterior da viatura. Foi conduzido para o hospital de Abrantes, onde ficou internado em estado leve.



PSP, GNR e Bombeiros Municipais de Abrantes acorreram ao local pouco depois do alerta.



A EN2, uma estrada muito movimentada, ficou cortada até às 10h00, quando os veículos destruídos pelo fogo foram retirados para as instalações da PSP.