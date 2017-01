Sargento quis travar detenção de um amigo

Rui Gonçalves e os outros militares envolvidos na detenção garantiram à juíza que Ricardo Alves tentou impedir a detenção. "Ele conhecia-o. Tratou-o sempre pelo nome próprio. Disse para só o identificar, mas recusei a ordem porque não era ele que comandava e eu fui injuriado", disse Rui Gonçalves.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Tentou impedir a detenção de um homem que tinha tentado agredir outro, no Agit’Águeda, em 2014. Depois, mandou o militar Rui Gonçalves, que manteve a detenção, alterar o auto de notícia. Ameaçou participar dele e até testemunhar contra ele em tribunal, a favor do detido - que o Ministério Público diz ser seu amigo. O sargento-ajudante Ricardo Alves, chefe do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Águeda, está acusado de um crime de favorecimento e começou ontem a ser julgado."Mandei alterar o auto apenas porque não ouvi qualquer injúria ou ameaça. Não porque ele fosse meu amigo. Nem sequer o conhecia", afirmou ao tribunal Ricardo Alves, de 39 anos.Confrontado com a confissão do detido, que foi julgado dois dias após os factos, o sargento justificou que ele o fez por "medo". O sargento admitiu que só chegou ao local quando o homem estava a ser algemado e não ouviu o que ele dissera antes, nem quando foi levado de carro para o posto da GNR ou nas instalações policiais, já que não estava presente. "Eu disse ao militar para ter bom senso porque já fui insultado, já me chamaram de tudo e nunca detive ninguém por isso", argumentou.