Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates tenta fugir aos impostos

Ex-primeiro-ministro não conhecia as mais básicas regras fiscais. Não sabia sequer que recibos verdes pagavam imposto.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

As escutas entre José Sócrates e o seu contabilista mostram que o homem que durante seis anos governou o País - e que aumentou a carga fiscal pouco antes de abandonar o Governo - não sabia afinal o que era o IRS e a diferença entre aquele imposto e o IVA. Nem sequer sabia que os recibos verdes pagavam impostos e que deviam ser retidos na fonte pela entidade empregadora.



Também desconhecia o funcionamento do IVA - e que o tinha de devolver ao Estado - e já enquanto empresário - que dizia ganhar 25 mil euros de duas empresas do universo Octapharma - mostrou-se indignado com o que disse ser um ‘roubo’. "Se eu pagar IRS, não recebo nada", disse na mesma conversa, antes de perguntar ao contabilista se não havia mesmo qualquer hipótese de fugir à retenção de IRS.



Outro momento que as escutas revelam é que o ex-governante também não abria a correspondência que recebia em casa. Ainda em uma conversa com o seu contabilista, disse ser "alérgico" a cartas e que nunca via as contas que recebia. Por isso, Sócrates sentiu-se indignado quando recebeu um telefonema da Portugal Telecom a dizer que tinha pagamentos em atraso. E questionou de imediato a sua gerente de conta, na Caixa Geral de Depósitos, sobre o motivo das dívidas não terem sido pagas.



Outro desconhecimento que atravessava José Sócrates. O ex-primeiro ministro também nem sequer imaginava que houvesse débitos diretos nos bancos. E que se não tivesse saldo na conta, o banco automaticamente rejeitava os pagamentos e devolvia o pedido às empresas credoras.



Outras escutas mostram ainda que José Sócrates gastava muito mais do que o que ganhava. Mesmo quando passou a receber 25 mil euros por mês, o dinheiro não durava uma semana. Para além dos seus luxos pessoais, Sócrates fazia transferências regulares. Designadamente para a ex-mulher Sofia Fava que exigia sempre elevadas quantias.



Estas escutas, transcritas no processo Marquês, servem para mostrar que o dinheiro de José Sócrates parecia não ter fim, o que contraria as declarações do próprio em primeiro interrogatório judicial, onde garantia viver com dificuldades e com a ajuda da mãe e do amigo.



Bava manda instalar box na TV de Salgado

"Olá, meu caro, era para lhe agradecer, pá. Um presente extraordinário!", disse Ricardo Salgado num telefonema, em dezembro de 2011, a Zeinal Bava, ex-presidente executivo da Portugal Telecom.



O ex-gestor da PT tinha mandado instalar uma box na televisão de sua casa. E deu-lhe todas as instruções: "Tem que experimentar! Já mandei instalar para si a televisão! Aquilo é fácil, tem uma coisa, tem um botão verde em baixo que diz aplicações... Eu mandei pôr para si sites dos jornais e rádios, provavelmente os sites de jornais que mais visita. Já está tudo programado, só tem é que tocar e depois tem uma coisa chamada MEO GO, é só clicar e quando ele disser "login" entrar e pronto já está a navegar", explicou Bava. Salgado não escondeu o entusiasmo: "Já vi, já vi! Vou para a casa e vou começar a tentar descortinar aqueles segredos tecnológicos, pá."



São muitos os telefonemas entre os dois apanhados no processo, bem como relatos de várias visitas à sede do BES, em Lisboa. Zeinal Bava terá recebido 25,2 milhões de euros em luvas do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo. Em troca, o ex-gestor terá acatado várias ordens do ex-líder do BES.