“Se não os tirássemos eles morriam no fogo”

Ontem, os serviços da Proteção Civil da Câmara do Porto estiveram no local a avaliar as condições das casas.



Alguns moradores de prédios próximos foram retirados, por precaução, durante o combate ao fogo, que terminou pelas 00h30.

"Vimos as casas em chamas e nem pensámos. Entrámos e tirámos o homem e a filha do meio do fogo. Se não fossemos nós, eles tinham morrido carbonizados", explicou Filipe Barros, um dos moradores da rua Anselmo Braancamp, no Porto, que resgatou um idoso e a filha de um fogo que deflagrou no sábado às 21h15. Uma outra mulher de 70 anos sofreu queimaduras em 35% do corpo e uma criança foi assistida devido à inalação de fumo.O incêndio, que acabou por desalojar sete pessoas, começou com um curto-circuito numa cozinha. "As três casas já estavam tomadas pelas chamas. Começámos a tentar abrir as portas a pontapé para ver se estava alguém no interior. De uma delas tirámos um homem que estava na cama. Embrulhámos o senhor numa cortina e levámo-lo para fora", descreveu aoJosé Carvalho. "O Agostinho [uma das vítimas, de 70 anos] estava quase inanimado", acrescentou uma vizinha, Armanda Couto.Na residência ao lado - também tomada pelo fogo - estava uma professora, Alzira, igualmente de 70 anos e que foi retirada pelas equipas de socorro. Alzira e Agostinho foram ambos internados em estado considerado grave depois de serem atingidos pelas chamas.