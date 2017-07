Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretária-geral do sistema de segurança não recebeu informação sobre ameaça

Helena Fazenda afirmou que os acontecimentos de Tancos não alteraram o nível de alerta no país.

Por Lusa | 17:04

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, afirmou esta terça-feira que não recebeu qualquer informação sobre a eventual ameaça ou preparação de um furto de armamento em Tancos, em finais de junho.



A informação foi dada por Helena Fazenda numa audição, no parlamento, na comissão de Defesa Nacional, e em que confirmou que os acontecimentos de Tancos não alteraram o nível de alerta no país, numa resposta ao deputado do PSD Carlos Costa Neves.



A secretária-geral da Sistema de Segurança Interna relatou que foram feitas várias reuniões da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT) e que a esse organismo não chegaram informações que pudessem antecipar o furto.



"Não, claramente", disse Helena Fazenda, não chegou à UCAT qualquer informação nesse sentido, que tem um sistema de partilha de informações.



Todos os membros da UCAT, entre eles forças de segurança e informações, sublinhou, concluíram que não se justificava a alteração do nível de alerta - uma responsabilidade que cabe ao Serviços de Informações e Segurança (SIS) e Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).



Helena Fazenda informou os deputados de que se realizaram reuniões, a 29 e 30 de junho, para que foram convidados serviços da Procuradoria-Geral da República e o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), general Pina Monteiro.