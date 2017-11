Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado do Vaticano entende Fátima como uma "meta espiritual" pessoal

Pietro Parolin diz que a "beleza", a "simplicidade" do lugar e o "fervor" dos peregrinos são propiciadores de um verdadeiro encontro com Deus.

Por Lusa | 17:22

O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, reconheceu esta segunda-feira que Fátima é "uma meta espiritual" e agradeceu o acolhimento do Santuário nas deslocações a Portugal, em outubro de 2016 e em maio de 2017.



Em declarações reproduzidas pelo Santuário e enviadas esta segunda-feira à agência Lusa, Pietro Parolin diz que Fátima se tornou "numa meta espiritual" pessoal e que a "beleza", a "simplicidade" do lugar e o "fervor" dos peregrinos são propiciadores de um verdadeiro encontro com Deus e com o próximo.



"Fátima tornou-se para mim uma meta espiritual, onde a simplicidade e a beleza dos lugares, o silêncio e o fervor dos peregrinos ajudam a encontramo-nos connosco, para encontrar Deus e o próximo, sob o olhar materno e cheio de ternura da Virgem Maria", escreve o responsável pela diplomacia da Santa Sé numa carta dirigida ao santuário de Fátima, na qual agradece a atenção que lhe foi dispensada durante a celebração do Centenário.



Pietro Parolin deslocou-se a Fátima em duas ocasiões no contexto do Centenário das Aparições, nomeadamente em outubro de 2016, altura em que presidiu à última grande peregrinação internacional antes do ano do Centenário, e agora em maio, acompanhando o papa Francisco.