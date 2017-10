Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado e Adjunto da Saúde visita hoje Hospital de Viseu

Vários feridos graves estão internados nesta unidade hospitalar devido aos incêndios que atingem a região.

Por Lusa | 10:52

O secretário de Estado e Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, visita esta manhã o Hospital de Viseu, onde estão internados vários feridos graves devido aos incêndios que atingem a região.



Fonte do gabinete do ministro da Saúde disse à Lusa que a situação dos feridos está a ser acompanhada por Fernando Araújo, que está neste momento a caminho do Hospital de Viseu.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades e a realojar as populações e cortado o trânsito em dezenas de estradas.