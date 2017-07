Novo governante de Costa foi advogado do SIRESP

António Mendonça Mendes supervisionou contrato entre empresa do SIRESP e escritório de advogados onde trabalhou até ir para o Governo.

Serviço jurídico inclui relações com o Estado

Os serviços jurídicos prestados pela AM e Associados ao SIRESP incluem, segundo os documentos a que o CM teve acesso, as relações da empresa com o Estado. É o caso das "notificações que se mostrem necessárias ao Agente de Financiamento" e "os processos de autorização municipal que se mostrem necessários à prossecução da atividade do SIRESP."



O SIRESP é financiado pelo Estado, através do Ministério da Administração Interna (MAI). Segundo dados oficiais, este sistema de comunicações vai custar ao Estado, entre 2007 e 2021, um total de 568 milhões de euros.



Sociedade cobra prestação mensal de 8500 euros

A SIRESP pagou à AM e Associados uma prestação mensal de 8 500 euros (acrescidos de IVA), pelo contrato de apoio jurídico. Este contrato foi renovado este ano.



O contrato inicial começou no final de junho de 2016 e terminou no final de junho deste ano. A AM e Associados garante que "presta serviços jurídicos, observando escrupulosamente todas as regras deontológicas profissionais." A SIRESP diz que tem o pagamento de impostos em dia.



O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, foi, entre o final de junho de 2016 e a tomada de posse nesse cargo em 14 de julho deste ano, advogado da SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, empresa que tem a exploração do polémico sistema de comunicações com o mesmo nome que já registou várias falhas nos fogos deste verão.António Mendonça Mendes é presidente da Federação do PS de Setúbal e irmão da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e foi advogado da SIRESP enquanto sócio da André, Miranda (AM) e Associados - Sociedade de Advogados. A comissão executiva da SIRESP aprovou a contratação da AM e Associados em 23 de junho de 2016, sete meses após António Costa ter tomado posse como primeiro-ministro.A SIRESP executa o contrato do sistema de comunicações das forças de segurança e dos bombeiros, que é financiado pelo Estado, mas o seu trabalho é controlado pelo Ministério da Administração Interna. Em documentos a que oteve acesso, a SIRESP revela a função de António Mendonça Mendes: "A AM [e Associados] Sociedade de Advogados refere que os serviços prestados serão assegurados sob a supervisão dos sócios Dr. Francisco André e Dr. António Mendonça Mendes."Questionada se esse contrato constitui um conflito de interesses, devido à ligação de António Mendonça Mendes ao PS, a SIRESP afirmou: "Não constitui nenhum conflito de interesses. Se constituísse um conflito de interesses, o contrato não teria sido celebrado." E acrescentou: "A SIRESP não contratou o Dr. António Mendonça Mendes, mas a sociedade de advogados de que ele é sócio."A SIRESP alegou ainda que "a decisão de contratar esta firma de advogados baseou-se em critérios estritamente profissionais." A AM e Associados confirma que António Mendonça Mendes integrou a sua equipa até 14 de julho deste ano, "tendo nessa data formalizado a sua saída na sequência da respetiva nomeação para secretário de Estado dos Assuntos Fiscais."A firma de advogados garantiu que "exerce a sua atividade de forma independente" e com a "salvaguarda da inexistência de conflitos de interesse de qualquer natureza.António Mendonça Mendes garante que respeitou todas as normas no que diz respeito ao contrato da SIRESP com a AM e Associados."A minha vida política e as minhas relações familiares foram sempre independentes da minha participação como sócio da André, Miranda e Associados, e pautei sempre o exercício da minha profissão como advogado de acordo com o Código Deontológico da profissão e sem qualquer conflito de interesses", disse.Mais: "Sobre as questões éticas no exercício da atividade, só a Ordem [dos Advogados] pode apreciar", diz. O governante frisa que o contrato foi feito com uma empresa privada de capitais privados.