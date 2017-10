Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seduz 10 idosos para os roubar e espancar

Assaltante de 44 anos abordava as vítimas que residiam sozinhas em zonas ermas das aldeias.

01:30

Uma mulher de 44 anos foi detida pela GNR em Seia por suspeita de seduzir idosos para depois os roubar e espancar. Para já, há 10 vítimas mas suspeita-se da existência de mais até porque muitos idosos não denunciaram a assaltante com medo de represálias ou então por vergonha.



A ladra sedutora tinha como alvo homens idosos a viverem sozinhos, de preferência em zonas ermas o que, naquela zona do País não é muito difícil de encontrar. Segundo o CM apurou, a mulher abordava as vítimas na rua ou nos campos agrícolas.



Depois de uma conversa fútil na qual se mostrava muito simpática, insinuava-se e aliciava os idosos para relações sexuais - o isco que fazia com que os homens abrissem as portas das suas casas.



Lá dentro, a sedutora rapidamente alterava de comportamento. De mulher sensual transformava-se em assaltante violenta, disposta a tudo para conseguir o que pretendia. Exigia o dinheiro que o idoso tivesse em sua posse e, em caso de resistência, partia para as agressões e ameaçava-os de que ia às autoridades dizer que eles a queriam violar. Por isso "iriam ter problemas com a Justiça", dizia.



De acordo com a GNR, este ano houve dois idosos que foram esfaqueados supostamente por esta mulher. As vítimas tiveram necessidade de ser hospitalizadas mas recuperaram dos ferimentos.



No último roubo, ocorrido no início da semana passada, a mulher foi apanhada por uma assistente social a agredir um homem em sua casa. A funcionária ia prestar apoio social ao idoso quando se deparou com aquela cena de violência. Ao ver a assistente social, a assaltante fugiu, mas a GNR foi rapidamente alertada e viria a apanhá-la ainda nas imediações do local do crime.



A mulher, que é suspeita da autoria de vários furtos e tráfico de droga, foi presente a um juiz do Tribunal de Seia.



PORMENORES

Prisão domiciliária

A mulher de 44 anos reside na zona de Seia, na serra da Estrela, e já era conhecida das autoridades policiais. A suspeita vai aguardar o desenvolvimento do processo e também eventual julgamento em prisão domiciliária. Terá atuado sempre sozinha.



Investigação

A GNR de Seia vai continuar as investigações, já que se suspeita da existência de mais vítimas. Esses idosos não a terão denunciado nem feito queixa nas autoridades por medo de represálias e, em alguns casos, por vergonha da situação.