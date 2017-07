Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seduz menores pela net

Por M.C. | 10:33

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por suspeitas de ter abusado de, pelo menos, cinco menores, com idades entre os 9 e os 15 anos, que foram seduzidas através das redes sociais.



Em comunicado, a PJ refere que os crimes em causa começaram em dezembro de 2016 e só terminaram este mês com a detenção do suspeito. Não é de descartar a possibilidade de existirem mais vítimas, o que, segundo a Polícia Judiciária, justifica a continuação da investigação.



O predador sexual usava várias redes sociais para atrair as vítimas. Após um período de sedução, convidava-as para encontros pessoais. Há registo de situações, segundo relatos das vítimas, em que o homem terá fotografado e filmado as menores em poses sexuais, guardando depois os registos, o que constitui crime de posse de pornografia de menores.



Presente a tribunal, o predador sexual foi levado para um estabelecimento prisional com a medida de coação mais grave: prisão preventiva.