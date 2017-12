Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 200 imigrantes explorados na Comporta

São os novos pobres da herdade: africanos trabalham nas obras; nepaleses na agricultura.

Por Tânia Laranjo | 20.12.17

São os novos pobres da Comporta que vivem em condições miseráveis e trabalham a troco de salários muito baixos. Nas obras são essencialmente africanos; na agricultura são nepaleses que inclusivamente já moram dentro da herdade, em barracas construídas em zona de reserva agrícola.



A SEF, a GNR e a Autoridade para as Condições de Trabalho fizeram ontem uma operação em vários locais da Comporta e na obra do novo hotel que está a ser construído na zona do Carvalhal foram identificados cerca de meia centena de trabalhadores estrangeiros. Um foi de imediato detido e teve ordem de expulsão. Outros dois foram notificados para sair do nosso país e os restantes casos serão agora alvo de análise por parte da ACT para verificar se os contratos cumprem as normas.



Ao mesmo tempo, a menos de um quilómetro, na zona dos Brejos da Carregueira de Baixo, também na Comporta, há cerca de duas centenas de nepaleses a viver também em condições miseráveis. São trabalhadores que se dedicam a explorações agrícolas e segundo vários testemunhos recolhidos pelo CM ganham três euros brutos, à hora. Vivem em condições precárias e o Ministério do Ambiente já deu ordem para que as construções ilegais, onde vivem, sejam demolidas no prazo máximo de 30 dias.



Além do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - que já fez várias operações na zona - há também um inquérito aberto no Ministério Público, no qual se denunciam casos de tráfico humano. A queixa fala em escravatura - trabalhadores que são obrigados a entregar parte dos seus parcos salários. Há também registos de agressões e situações em que o INEM foi mesmo chamado. Mas que depois acabou por não socorrer ninguém, já que os supostos feridos não foram localizados.



Judiciária investiga complexo de luxo usado por Salgado

A Polícia Judiciária de Setúbal tem a seu cargo um processo onde se investiga a eventual ilegalidade na construção de um luxuoso complexo de 10 edificações de traça rústica, nas quais a família de Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, costumava passar férias.



O Ministério Público já intimou a câmara a demolir aquelas habitações, o que ainda não aconteceu. No processo da PJ investigam-se suspeitas de corrupção.



Entradas estão fortemente vigiadas

São várias as entradas da herdade onde são visíveis os letreiros a proibir a passagem de estranhos. Muitas estão mesmo fechadas com cancelas e em alguns locais são visíveis câmaras de vigilância. São poucos os que ali circulam e nas zonas de trabalhadores ligados à agricultura é possível ver seguranças a circular nas imediações.



"Vivem miseravelmente. Agora que chegou o frio a situação complica-se porque moram em barracos sem condições. É uma desgraça", disse um morador da zona ao CM.



Nepaleses em barracas em zonas de reserva ecológica

São essencialmente nepaleses que moram nas zonas agrícolas. Têm sido alvo de diversas fiscalizações do SEF/ACT e nos últimos meses já foram detetados mais de 200 a trabalhar naquela zona. Os contratos estão ainda a ser averiguados, já que muitos serão precários. Houve também casos de ilegalidades gritantes já detetadas como, o ano passado, quando três homens (um português e dois estrangeiros) foram detidos e foram resgatados 23 trabalhadores a viver em condições miseráveis.



Um relatório dos Bombeiros de Alcácer do Sal dá também conta de condições de insalubridade naquela zona de Reserva Ecológica Nacional e o Ministério do Ambiente já notificou a Herdade da Comporta para demolir as construções ilegais no prazo de 30 dias. A herdade foi também intimada a limpar toda a área, bem como a demolir instalações animais.



No lote 21 dos Brejos da Carregueira de Baixo foi detetada a plantação de acácias e mimosas, espécies invasoras, proibidas por lei. As árvores têm mais de oito metros de altura, para dissimular as barracas e o lixo industrial - essencialmente pneus, reboques de tratores podres, chapas de zinco ou alfaias agrícolas que se encontram naquela zona.



SAIBA MAIS

Costa alentejana

A Herdade da Comporta é uma das maiores propriedades agrícolas nacionais, com 12 500 hectares, situada na Costa Alentejana, em Portugal.



111

milhões de euros é o total da dívida da Herdade da Comporta à Caixa Geral de Depósitos. Este débito é um dos elementos centrais do processo de venda da herdade, uma vez que implica a necessidade de um entendimento com o banco do Estado.



Família Espírito Santo

A família Espírito Santo controla há décadas esta herdade e era uma das ‘jóias’ da coroa do império financeiro.