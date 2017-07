SEF ameaça com greve

Sindicato dá até dia 31 para serem resolvidos problemas.

Por Miguel Curado | 08:38

O sindicato representativo dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deu à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, um prazo até 31 de julho para resolver vários problemas desta força de segurança. Caso nada seja feito, a promessa de realizar nova greve foi deixada no ar.



Para Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do (SCIF) do SEF, a maior urgência é a abertura de um concurso externo de admissão de 200 inspetores. "Trata-se de um número adequado às necessidades do serviço", explicou.



Considerando estar em risco "o regular funcionamento da segurança interna do País", os inspetores do SEF exigem ainda o início das negociações da lei orgânica e estatuto profissional e ainda o concretizar da avaliação dos inspetores para que sejam efetivadas as promoções e progressões de carreira já no próximo orçamento de Estado.



Acácio Pereira critica ainda o "silêncio da tutela face às pressões a que os inspetores do SEF estão sujeitos no aeroporto de Lisboa, com o uso de câmaras e o aumento do tempo de espera dos passageiros".



PORMENORES

Subsídio de piquete

Outra das exigências dos inspetores do SEF passa pela aprovação dos subsídios de piquete e prevenção, que não recebem.

Mais meios necessários

O sindicato de inspetores do SEF denuncia ainda a falta de investimento da tutela nos meios materiais necessários à função.



Máquina de ‘smiles’

Uma reivindicação tem sido a retirada da máquina de avaliação dos inspetores colocada pela ANA no aeroporto de Lisboa. O SEF já pediu também a retirada da máquina.